Москва, 11 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Начиная с 1 сентября, ВСУ 26 раз обстреляли из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар. Об этом 11 сентября сообщает Минобороны России.

Федя Кузнецов Энергодар

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«Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими ВС территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи», — отмечается в сообщении.

Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и ЛЭП 8 сентября город Энергодар дважды оставался без электричества.