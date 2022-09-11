Донецк, 11 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Союзные войска остановили наступление киевских боевиков в населённом пункте Красный Лиман. Об этом 11 сентября сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Красный Лиман на связи. Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле», — написал он в своём сообщении.

Также военкор уточнил, что в результате этого переправа через реку Северский Донец оказалась ловушкой для бандеровских сил и потому активность ВСУ здесь снизилась.

«Посмотрим, как будет дальше. Товарищи, вы красавчики!», — заключил в своём сообщении Поддубный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежский мэр Вадим Кстенин написал, что вынужденных переселенцев из Харьковской области готов принять Воронеж, у города есть резерв мест размещения.