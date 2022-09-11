Воронеж, 11 сентября 2022, 11:21 — REGNUM Вынужденных переселенцев из Харьковской области готов принять Воронеж, у города есть резерв мест размещения, сообщил 11 сентября в соцсетях мэр Вадим Кстенин.
Он добавил, что процедуры заселения людей, организации питания, обучения детей многократно отработаны, вся необходимая помощь людям будет оказана. Глава региона напомнил, что в каждом районе города работают пункты сбора помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности принять в Воронежской области вынужденных переселенцев с территории бывш. УССР заявил губернатор Александр Гусев. В частности, в регион доставят 30 детей из детдома в Купянске, разбомбленного ВСУ.