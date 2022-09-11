Донецк, 11 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:58 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за 10 минут обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка.