Донецк, 11 сентября 2022, 08:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что пять районов Донецка ВСУ обстреляли трижды в течение часа.
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