Москва, 11 сентября, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление королю Великобритании Карлу III в связи с восшествием на престол. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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В своем поздравлении патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Карлу III суждено принять на себя сугубую ответственность за судьбу отечества и встать во главе одной из самых известных и уважаемых правящих династий мира.

«Ваша многолетняя деятельность на благо страны и ее народа принесла вам признание подданных британской короны и граждан государств, входящих в Содружество наций», — говорится в письме патриарха.

Глава РПЦ поблагодарил короля за интерес к православию и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы между народами, принадлежащих к единой европейской христианской семье.

Ранее патриарх выразил королю и всем подданным британской короны сочувствие в связи со смертью Елизаветы II. Напомним, Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II 8 сентября.