8 Сентября
 
17:43

В замок к британской королеве Елизавете II прибыл принц Чарльз

О приезде принца Чарльза к королеве Британии Елизавете II сообщает 8 сентября Sky News.

17:29

Ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 падает на фоне новостей о состоянии королевы.

17:29

Принц Чарльз прибыл в шотландский замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II.

17:22

В Британии предусмотрена операция «Лондонский мост» — это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые пройдут после смерти королевы Елизаветы II.

17:17

По протоколу о смерти королевы должен сообщить премьер-министру ее личный секретарь Кристофер Геидт.

17:15

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и их дети остались в Лондоне.

17:12

Премьер-министр Лиз Трасс в своем Twitter также прокомментировала состояние Елизаветы II. «Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с её Величеством королевой и её семьей», написала она.

17:09

На фоне сообщений об ухудшении состояния королевы британские телеканалы начали менять эфирные сетки.

17:08

Напомним, ранее Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве премьера Трасс.

17:07

Врачи Букингемского дворца обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II . Об этом ранее 8 сентября сообщила пресс-служба британской королевской семьи.

17:03

The Guardian удалила сообщение о смерти Елизаветы II.

17:00

На17:00 мск на сайте Букенгемского дворца нет информации о смерти королевы.

16:58

Из-за самочувствия Елизаветы II в Букингемском дворце убрали смену караула

Смена караула Букингемского дворца ранее была отменена из-за плохого самочувствия королевы Елизаветы II.

16:55

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал, сообщает the Guardian.