В замок к британской королеве Елизавете II прибыл принц Чарльз
О приезде принца Чарльза к королеве Британии Елизавете II сообщает 8 сентября Sky News.
Ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 падает на фоне новостей о состоянии королевы.
Принц Чарльз прибыл в шотландский замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II.
В Британии предусмотрена операция «Лондонский мост» — это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые пройдут после смерти королевы Елизаветы II.
По протоколу о смерти королевы должен сообщить премьер-министру ее личный секретарь Кристофер Геидт.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и их дети остались в Лондоне.
Премьер-министр Лиз Трасс в своем Twitter также прокомментировала состояние Елизаветы II. «Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с её Величеством королевой и её семьей», — написала она.
На фоне сообщений об ухудшении состояния королевы британские телеканалы начали менять эфирные сетки.
Напомним, ранее Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве премьера Трасс.
Врачи Букингемского дворца обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II . Об этом ранее 8 сентября сообщила пресс-служба британской королевской семьи.
The Guardian удалила сообщение о смерти Елизаветы II.
На17:00 мск на сайте Букенгемского дворца нет информации о смерти королевы.
Из-за самочувствия Елизаветы II в Букингемском дворце убрали смену караула
Смена караула Букингемского дворца ранее была отменена из-за плохого самочувствия королевы Елизаветы II.
Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал, сообщает the Guardian.