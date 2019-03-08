Объявлено об ухудшении здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Все её дети выехали в шотландский замок Балморал, где она находится. 96-летняя монархиня не первый месяц находится под пристальным наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, Елизавета II встречалась с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

Напомним, что Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На троне она находится уже более 70 лет.