Лондон, 10 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Супруга британского принцаГарри американкаМеган Марк не приехала на прощание сЕлизаветой II по просьбе свекраКарла III. Об этом сообщило 10 сентября издание The Sun со ссылкой на источник.

Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

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Принц Гарри прибыл в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги.

«Чарльз (старший сын королевы, перед коронацией взял имя Карл III, — прим. ред.) сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи», — сообщил изданию источник.

Напомним, принц Гарри и Меган заявили, что намерены отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. С марта 2020 года супруги утратили возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.