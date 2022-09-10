Донецк, 10 сентября 2022, 14:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:27 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 мм.
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