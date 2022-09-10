Донецк, , 13:08 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево в ДНР еще 15 мин. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:40 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево: выпущено 15 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из танка.

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