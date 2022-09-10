Донецк, , 10:48 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили около 200 боеприпасов по территории ДНР, девять мирных жителей погибли. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 193 единицы боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов», — отмечается в сообщении.

Огонь велся по районам 14 населённых пунктов республики, в результате обстрелов девять мирных жителей погибли, 26 — получили ранения.