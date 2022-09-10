Донецк, , 09:12 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 10 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:55 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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