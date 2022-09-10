Донецк, 10 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево в ДНР восемь снарядов. Об этом 10 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:15 — н.п. Белая Гора — н.п. Зайцево: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра.