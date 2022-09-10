Бразилиа, , 05:58 — REGNUM Претендент на пост главы Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что действующий бразильский президент Жаир Босонару является «плохой копией» бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам 9 сентября.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

По мнению кандидата, Болсонару «немного хуже» Трампа, поскольку «более груб и менее просвещен», чем предыдущий глава Белого дома. Да Силва полагает, что «мир уже и так сильно страдает», и стал бы лучше без двух названных им политиков.

Кроме того, претендент на пост главы Бразилии добавил, что предпочел, чтобы Болсонару подражал не Трампу, а действующему американскому лидеру Джо Байдену, а также двум бывшим президентам-демократам — Бараку Обаме и Биллу Клинтону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт исследовательского мониторинга и стратегического консалтинга провел опрос среди жителей Бразилии, согласно которому Луис Инасиу Лула да Силва, который уже руководил страной с 1 2003 по 2010 годы, сохраняет лидерство в новой кампании по выборам бразильского президента.

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