Бразилиа, 6 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сохраняет лидерство в президентской гонке на выборах в октябре 2022 года. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Институтом исследовательского мониторинга и стратегического консалтинга.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

Отмечается, что Луле отдают предпочтение 44% опрошенных.

При этом действующий президент Бразилии Жаир Болсонару набирает 31% голосов и отстает от социалиста на 13 процентных пунктов.

Выборка подтверждает предпочтение населением Лулы, которое осталось на том же уровне, что и в предыдущем опросе организации от 29 августа, в то время как рейтинг Болсонару упал на 1%.

На третьем месте, согласно опросу, находится бывший министр Сиру Гомеш («Демократическая партия труда») с 8% голосов, за ним следует сенатор Симоне Тебет («Бразильское демократическое движение») с 4%. Рейтинг обоих кандидатов вырос на один процентный пункт по сравнению с последним опросом. По 1% набирают бизнесмен Фелипе Д’Авила, представляющий «Новую партию», и Сорайя Тронике, представляющая «Бразильский союз».