Париж, , 16:16 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отдает дань уважения королеве Великобритании Елизавете II. Об этом французский политик написала в своем аккаунте в Twitter.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы думали, что она бессмертная. Королева Елизавета II навсегда останется одной из самых знаковых и любимых фигур в истории своей страны и нашего континента. Мои мысли вместе с британским народом», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в видеообращении глава французского государства Эммануэль Макрон почтил память королевы Великобритании Елизаветы II.

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