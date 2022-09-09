Париж, 9 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В видеообращении глава французского государства Эммануэль Макрон почтил память королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«С большой грустью французский народ узнал о смерти Ее Величества Елизаветы II», — начал видеообращение Эммануэль Макрон.

«Ее смерть оставляет у нас ощущение пустоты», — добавил глава французского государства.

Президент похвалил «редкие, но сильные слова и непоколебимое достоинство королевы», подчеркивая «особую привязанность к Франции».

«Елизавета II владела нашим языком, любила нашу культуру и тронула наши сердца. С момента своей коронации она знала и разговаривала со всеми нашими президентами. Ни одна другая страна не имела чести принимать ее так часто, как мы», — пояснил президент Франции.

Эммануэль Макрон считает, что Франция и Великобритания «разделяли не только сердечное взаимопонимание», но и искреннее и теплое партнерство.

Наконец, глава государства направил «свои искренние соболезнования Его Величеству королю, королевской семье, британскому народу и всем тем, кто любил королеву».

«Её будет очень не хватать», — заключил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции Катрин Колонна сделала заявление в память о королеве Великобритании Елизавете II, отметив, что «королева любила Францию».

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