Москва, 9 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. После смерти королевы Елизаветы II без сомнений, политический трек Великобритании находится в зоне высокой турбулентности, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор центра гражданско-патриотического воспитания РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Некипелов.

Royalnavy.mod.uk Елизавета II

«Для консервативной английской политической культуры, все эти события — серьезный вызов. Внутриполитическая ситуация обострится.

Между тем, особых изменений внешнеполитического курса, на мой взгляд, ожидать не приходится.

Внешняя политика этой страны базируется на внутриэлитном консенсусе: многовековая, крайне эгоцентричная и агрессивная внешняя политика «сдерживания и баланса сил в Европе» останется неизменной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, умерла королева Британии Елизавета II, сообщила 8 сентября пресс-служба Букингемского дворца.

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