Абу-Даби, , 13:36 — REGNUM Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум направили официальные соболезнования королю Великобритании Чарльзу по случаю смерти его матери — королевы Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщает официальное информационное агентство WAM.

ОАЭ Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным журналистов, представители правящей семьи ОАЭ особо отметили усилия, предпринятые Елизаветой II для укрепления отношений между Великобританией и арабскими странами.

«Мы присоединяемся ко всему миру, оплакивающему кончину Ее Величества Королевы Елизаветы, всемирного образа, который олицетворял лучшие качества своей нации и народа. Ее невероятно долгий срок правления и долга перед Соединенным Королевством не имеют себе равных в нашем современном мире», — заявил Мохаммед бен Заид Аль Нахайян.