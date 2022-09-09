Москва, 9 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Нефть продолжает зализывать раны после недавнего обвала, сохраняя восходящим импульс второй день подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Нефть марки Brent отметила январские минимумы на подходе к отметке $87 за баррель, которая привлекла покупателей на спадах. Сегодня, 9 сентября, баррель торгуется в районе 90 долларов, не решаясь на более внятный подъем.

Внушительные распродажи, которые продолжались с конца августа, привели фьючерсы к новым многомесячным минимумам и теперь как минимум техническая картина предполагает отскок цен, но пока неясно, хватит ли у рынка фундаментальных обоснований для подтверждения формирования дна и возвращения к росту.

Понижательные риски продолжают довлеть над рынком, и, прежде всего, более долгосрочных трейдеров беспокоят перспективы спроса на энергоносители.

Тем временем отраслевая статистика из США оказала кратковременное давление на котировки черного золота. Отчет минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно подскочили почти на 9 млн баррелей, максимально с апреля, тогда как прогноз предполагал сокращение объемов на 2 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов тоже выросли, правда, незначительно.

Сейчас задача Brent заключается в том, чтобы отстоять уровень $90, но даже в этом случае неделя завершится с потерями — для выхода во флэт необходимо возвращение выше $94,60, где стартовала торговая пятидневка», — пояснил эксперт.

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