Москва, 9 сентября 2022, 08:11 — REGNUM По итогам дня 8 сентября нефть подорожала на 1,04%, до $88,41 за баррель. Цены на нефть умеренно повысились после обвала по итогам предыдущей сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Рост котировок воспринимается как коррекция, поскольку рынок проигнорировал данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей, до 427,19 млн баррелей (прогноз был — 1,9 млн баррелей).
Товарные запасы бензина увеличились на 333 тыс. баррелей, до 214,81 млн баррелей (прогноз был — 1,9 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 95 тыс. баррелей, до 111,8 млн баррелей.
Сегодня, 9 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $89,55. Покупателям не удалось пока поднять цену выше $90.
Рост котировок сдерживается укреплением доллара на опасениях дальнейшего повышения процентных ставок центробанками мира, а также слабостью евро из-за энергетического кризиса.
Если недельные торги завершатся ниже $90, то на следующей неделе возрастут риски падения до $82 за баррель.
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