* Талибы — запрещённая в России организация

Хост, Афганистан, , 11:50 — REGNUM В афганской провинции Хост талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Марджана Хасанда, педагога и гражданского активиста. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Victor

Согласно источникам, он был арестован спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 сентября.

До сих пор причина ареста Хасанда неясна, а представители радикалов в провинции Хост ничего об этом не сообщили.

По словам источника, 7 сентября на своей странице в соцсети педагог с похвалой отозвался об открытии школ для девочек в Пактии и призвал жителей Хоста также открыть школы для девочек.

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Согласно источникам, Хасанд был связан со СМИ при предыдущем правительстве Афганистана, а после начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешёл на внештатную работу.