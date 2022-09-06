Гардез, Афганистан, 6 сентября 2022, 13:16 — REGNUM Четыре средние школы для девочек были открыты три дня назад в Гардезе, административном центре афганской провинции Пактия. Ещё одна средняя школа заработала в уезде Чамкани. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Согласно источникам, это решение об этом было принято директорами учебных учреждений, никакого нового распоряжения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не поступало.
Источник в уезде Чамкани сообщил, что в августе во время визита министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани вожди племён и религиозные деятели потребовали вновь открыть школы для девочек старше шестого класса.
Собеседники отмечают, что власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не издавали официального приказа об открытии школ в этой провинции.
Вот уже год, как девочек старше шестого класса не пускают в школу. Несмотря на критику граждан и международного сообщества, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не согласились вновь открыть их.