Ньон, Швейцария, 9 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Четыре футболиста являются претендентами на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба УЕФА.

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В список номинантов вошли полузащитник «Лацио» Матиас Весино, хавбек «Арсенала» Маркиньос, нападающий «Ференцвароша» Токмак Нгуен и форвард «Бетиса» Виллиан Жозе.

Лучшего игрока недели определят путём голосования на сайте УЕФА.

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