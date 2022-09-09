Рим, 9 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Римский «Лацио» одержал победу над нидерландским «Фейеноордом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 4:2.

ФК «Лацио»

В составе «Лацио» голы забили полузащитник Луис Альберто, форвард Фелипе Андерсон и хавбек Матиас Весино Фалеро, оформивший дубль. У «Фейеноорда» дублем отметился нападающий Сантьяго Хименес.

После первого тура «Лацио» лидирует в группе F, набрав три очка. На втором месте с тремя очками идёт австрийский «Штурм». «Фейеноорд» и датский «Мидтьюлланн» очков не набрали.

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