Москва, , 09:49 — REGNUM Россия внимательно следит за любой военной активностью на Корейском полуострове и отмечает, что фактически КНДР следует мораторию на ядерные испытания, тогда как её оппоненты обостряют ситуацию. Об этом заявил 9 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Северная Корея проявляет «сдержанность в ракетной сфере», это в последние месяцы фиксирует Москва. Оппоненты КНДР, напротив, взяли курс на эскалацию напряжённости.

«Исходим из того, что Пхеньян продолжает де-факто придерживаться объявленного еще в январе 2018 года в одностороннем порядке моратория на ядерные испытания», — сказал Зиновьев РИА Новости, комментируя принятие в КНДР декрета о ядерном оружии.

Как сообщало ИА REGNUM, в принятом в КНДР 7 сентября документе прописан порядок управления ядерным оружием, задачи и принципы его использования, а также условия, при которых это вооружение может быть применено.

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