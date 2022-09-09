Пхеньян, , 04:26 — REGNUM КНДР готова применить ядерное оружие лишь в ответ на агрессию против Северной Кореи, совершенную с применением оружия массового уничтожения. Об этом говорится в декрете «Политика в отношении ядерного оружия», принятого Верховным народным собранием в Пхеньяне 7 сентября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В документ вошли 11 пунктов, которые регламентируют ядерную доктрину Северной Кореи. В нем говорится о предназначении атомного оружия, составе ядерных сил, командовании, условия его применения, а также принципы защиты и развития атомной сферы в стране.

«В случае если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически немедленно нанесен для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и его командование, в соответствии с заранее определенным планом операции», — говорится в документе.

Решение о применении ядерного оружия будет принимать лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Если же командование и руководство страной будет уничтожено по той или иной причине, ответный ядерный удар будет нанесен автоматически. Утверждается, что силы ядерного сдерживания в КНДР находятся в состоянии постоянной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет больше вести переговоров по денуклеаризации. По его словам, США и ее союзники пытаются добиться ослабления Северной Кореи за счет отказа от ядерного оружия.

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