Донецк, , 08:44 — REGNUM Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили благодарность России за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.

Саур-Могила Andrew Butko

«В мае было принято решение, за которое безмерная благодарность лично президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Пушилин в речи, приуроченной к открытию восстановленного мемориала, которая транслировалась 8 сентября на Первом канале.

Он также упомянул команду главы государства, Российское военно-историческое общество (РВИО), которое «в кратчайшие сроки оформило проект, а дальше есть военные строители, которые могут действительно творить чудеса».

«Рекордные сроки — три месяца, и мы, жители Донбасса, со слезами на глазах смотрим на возрожденную «Саур-Могилу», — добавил глава ДНР.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в свою очередь также поблагодарил руководство России, лично Владимира Путина, РВИО и всех, кто принимал участие в восстановлении и реставрации «Саур-Могилы».

«Это наша современная история, которую мы запечатлели на этом памятнике, и это та история, которую мы обязаны передать нашим потомкам», — подчеркнул он.

Напомним, в ходе ожесточённых боев в августе 2014 года мемориальный комплекс «Саур-Могила», который стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны, был разрушен прицельным огнём со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.

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В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество (РВИО) и Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. В кратчайшие сроки были воссозданы четыре исторических рельефа, 36-метровая стела и девятиметровая фигура Солдата Победы.