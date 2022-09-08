Москва, , 22:30 — REGNUM Открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР — это знаковое событие и для России, и для жителей Донбасса, заявил 8 сентября в своём видеообращении президент РФ Владимир Путин. Памятник был разрушен в боях в 2014 году.

Обелиск на вершине Саур-Могилы (сс) Цимбалистый Дмитрий Петрович

Владимир Путин «Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года».

Президент сказал, что Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, — это великие святыни, «за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды». Вот почему так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведённый в 1967 году.

Саур-Могила снова стала местом сражений с нацистами — уже в 2014 году. «Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточённых боёв отбили высоту, повторив подвиг предков, — сказал президент. — В честь современного поколения героев на возрождённом мемориале появились новые барельефы».

На Западе сейчас уничтожаются памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, происходит глумление над историей, циничное предательство своих же отцов, дедов, прадедов.

Владимир Путин «Для России всё это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории».

Президент выразил благодарность всем, кто участвовал в возрождении комплекса «Саур-Могила».