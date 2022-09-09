Москва, , 08:48 — REGNUM Глава Роскосмоса Юрий Борисов и министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо обсудили вопросы сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщает 9 сентября пресс-служба госкорпорации.

Выступление Юрия Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM

Встреча Борисова и Мьо Тейн Чжо прошла в рамках Восточного экономического форума.

«Стороны обсудили совместные проекты в космической сфере», — говорится в сообщении.

После форума Борисов показал инфраструктуру космодрома «Восточный» мьянманскому премьер-министру и главнокомандующему вооружёнными силами Мин Аун Хлайну. Премьер Мьянмы осмотрел действующий стартовый и технический комплексы ракеты-носителя «Союз-2», а также строительство стартового комплекса для ракет «Ангара».

Ранее Роскосмос и власти Мьянмы обсуждали создание малых космических аппаратов и подготовку кадров.

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