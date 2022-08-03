Нейпьидо, , 08:59 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» создаёт совместно с коллегами из Мьянмы инфраструктуру для зондирования планеты Земля. Об этом 3 августа сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в страну.

Сергей Лавров Mid.ru

«Роскосмос» с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли», — цитирует заявление Лаврова РИА Новости.

Лавров также оценил давнее партнёрство и дружбу России и Мьянмы. По его словам, две страны связывают десятилетия взаимной поддержки.