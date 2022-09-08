Москва, 8 сентября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, по состоянию на 15:30 помск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,48%, до $88,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«7 сентября вечером нефть испытала сильную просадку. Планы ведущих регуляторов ужесточить монетарную политику и продолжающийся локдаун в Китае отчётливо рисуют картину разрастания мировой экономической рецессии, что, несомненно, приведёт к снижению спроса на нефть.

Не добавляют оптимизма и заявления западных политиков, то призывающих ограничить цены на российскую нефть, то объявляющих о том, что план по заполнению хранилищ газом перевыполнен, то, как Лиз Трасс, обещающих разрешить добычу методом гидроразрыва пласта.

Цены откатились к январским уровням, но надо учитывать, что впереди отопительный сезон и штормы в Мексиканском заливе, так что текущий откат может быстро быть выкуплен», — полагает эксперт.

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