Москва, 9 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. По итогам дня 8 сентября нефть подорожала на 1,04%, до $88,41 за баррель. Цены на нефть умеренно повысились после обвала по итогам предыдущей сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Рост котировок воспринимается как коррекция, поскольку рынок проигнорировал данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей, до 427,19 млн баррелей (прогноз был — 1,9 млн баррелей).

Товарные запасы бензина увеличились на 333 тыс. баррелей, до 214,81 млн баррелей (прогноз был — 1,9 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 95 тыс. баррелей, до 111,8 млн баррелей.

Сегодня, 9 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $89,55. Покупателям не удалось пока поднять цену выше $90.

Рост котировок сдерживается укреплением доллара на опасениях дальнейшего повышения процентных ставок центробанками мира, а также слабостью евро из-за энергетического кризиса.

Если недельные торги завершатся ниже $90, то на следующей неделе возрастут риски падения до $82 за баррель.

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