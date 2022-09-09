Оттава, , 04:58 — REGNUM Граждане Канады ближайшие дни будут скорбеть в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства. Об этом 8 сентября заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо (сс) Presidencia de la República Mexicana

Джастин Трюдо «Ближайшие дни станут временем траура как для канадцев, так и для всех граждан Содружества, и они закончатся национальным днём траура, когда будет проведена поминальная служба».

О продолжительности траура будет объявлено дополнительно.

Ранее в Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II был объявлен 10-дневный национальный траур, который начался с 9 сентября и завершится похоронами монарха.

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