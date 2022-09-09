Оттава, 9 сентября 2022, 04:58 — REGNUM Граждане Канады ближайшие дни будут скорбеть в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства. Об этом 8 сентября заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
О продолжительности траура будет объявлено дополнительно.
Ранее в Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II был объявлен 10-дневный национальный траур, который начался с 9 сентября и завершится похоронами монарха.
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