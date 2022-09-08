, 21:29 — REGNUM С королевой Елизаветой II ушла целая эпоха. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября. об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Выражаю свои соболезнования британскому народу в связи со смертью королевы Елизаветы II. В ее бытность СССР вместе с Британией и США смогли сокрушить нацизм. При ней произошло смирение Британской империи с потерей колониального могущества. При ней многие страны обрели давно желаемую независимость», — отметил Миронов.

«Одно можно сказать точно. Вместе с королевой, правившей Великобританией много десятилетий, ушла целая эпоха. Она, в отличие от британских премьеров-русофобов, на публике уважительно относилась к России», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, британская королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Престол перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.

«Первым наследником престола является 74-летний принц Чарльз. Назвать его деликатным сложно. В 2014 году он позволил себе сравнить нашего президента Владимира Путина с Гитлером. Тогда «коронованную особу» собственные парламентарии призвали даже отречься от престола», — напомнил Миронов.