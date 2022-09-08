Москва, , 13:18 — REGNUM В результате мощного двухдневного обвала Brent достигла январских минимумов в районе $87,40 за баррель, только за день (7 сентября) потеряв свыше 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтепровод на Аляске (сс) Ryan McFarland

«Сегодня, 8 сентября, фьючерсы пытаются восстановиться, но импульс не получает развития — котировки застряли под отметкой $89, прибавляя меньше 1% с начала дня.

Перевес медвежьих факторов на данном этапе очевиден. Доллар остается крепким, Центробанки продолжают агрессивные меры ужесточения, в Китае продолжаются локдауны, угрожающие спросу наряду с общими экономическими рисками, которые продолжают возрастать.

Локальное давление на цены оказал отчет API, который неожиданно отразил рост запасов сырой нефти на 3,6 млн баррелей на прошлой неделе вместо ожидавшегося снижения на 700 тыс. баррелей.

Негатив несколько сгладило падение запасов бензина и дистиллятов на 850 тыс. и 1,8 млн баррелей соответственно, но в целом статистика произвела неприятное впечатление на игроков.

Если официальный отчет минэнерго США подтвердит рост запасов сырой нефти, шансы на более внятное восстановление цен сократятся.

Так, Brent продолжает отдаляться от психологического уровня $100 за баррель, смещая фокус внимания игроков на минимумы текущего года, отмеченные в январе на уровне $77.

Пока о достижении этой отметки говорить рано, но и возвращения к трехзначной цифре в ближайшей перспективе тоже не ожидается», — считает эксперт.

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