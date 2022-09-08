Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Власти американского города Лос-Анджелес приняли решение об учреждении Дня «Игры в кальмара», названного в честь одноимённого южнокорейского сериала. Об этом 7 сентября сообщил член городского совета Лос-Анджелеса Джон Ли.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

По его словам, праздник будут отмечать 17 сентября.

Отметим, что именно в этот день в 2021 году состоялась премьера южнокорейского сериала на платформе Netflix.

В резолюции, принятой городским советом, подчёркивается, что сериал «Игра в кальмара» сыграл важную роль в популяризации корейской культуры, повысив роль азиатов в американской киноиндустрии и индустрии развлечений.

Как сообщало ИА REGNUM, сериал «Игра в кальмара» стал лауреатом творческой премии «Эмми».

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