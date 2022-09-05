Сеул, , 12:27 — REGNUM Американская академия кинематографических искусств и наук объявила лауреатов творческой премии «Эмми» (Creative Arts Emmy Awards), сообщает Yonhap News.

Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» удостоена четырех наград.

Известно, что картина удостоена таких наград, как «Выдающиеся специальные визуальные эффекты в отдельном эпизоде», «Выдающееся исполнение трюков» и «Выдающийся дизайн художественной постановки», а актриса Ли Ю Ми — награды в категории «Выдающаяся приглашённая актриса в драматическом сериале».

Церемония награждения состоялась 4 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе южнокорейский сериал был удостоен двух наград телевизионной премии Ассоциации голливудских критиков.

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