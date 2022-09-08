Москва, 8 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За одно посещение магазина 32,7% жителей России в среднем тратят на незапланированные покупки 100-300 рублей, 29,9% — 300-500 рублей, 22,5% — более 500 рублей. Об этом свидетельствует опрос ИХ «Ромир» и Fix Price.

Покупка продуктов

Среди популярных спонтанно купленных товаров граждане назвали мороженое (его покупают 36%), кондитерские изделия (30,8%) и газированную воду (25,7%).

Женщины чаще незапланированно покупают средства личной гигиены (21,2%), по уходу за волосами (20,1%), моющие средства (19,4%), для стирки (18,7%). Мужчины спонтанно приобретают алкогольную продукцию (21,7%), автомобильные принадлежности (18,3%) и средства для бритья (9,2%).

При этом 45,6% респондентов отметили, что стали совершать меньше незапланированных трат за последние пять месяцев, 10,2% — больше. Ничего не изменилось в этом плане у 44,2%.

Совместный опрос Fix Price и Romir проведён 5–8 августа. Опрошены 1000 граждан от 18 до 64 лет в городах России с численностью более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России спонтанные незапланированные покупки совершают девять из десяти граждан (92,4%).

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