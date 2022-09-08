Москва, , 11:46 — REGNUM В России спонтанные незапланированные покупки совершают девять из десяти граждан (92,4%). Считают, что это отличный способ порадовать себя 37,7%, приводит результаты опроса исследовательский холдинг «Ромир».

Покупки Facilisimo.com

Покупают товары не «по списку», а когда видят выгодное предложение 55,4% респондентов. 26,4% таким образом делают запасы товаров на будущее. Спонтанно тратят деньги, чтобы порадовать своих детей 24,1%.

Чаще незапланированные покупки граждане совершают в офлайн-магазины, любят ходить по магазинам 22,4%. Гораздо реже спонтанно тратятся в онлайн-магазинах (3,4%), По словам 38,1%, мешает невозможность предугадать качество выбранных товаров.

Совместный опрос Romir и Fix Price проведён 5–8 августа. Опрошены 1000 граждан от 18 до 64 лет в городах России с численностью более 10 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2022 года совершали спонтанные покупки более половины жителей России (57%).

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