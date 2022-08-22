Донецк, , 08:12 — REGNUM День Государственного флага Российской Федерации — это особенный праздник, считает глава ДНР Денис Пушилин. По случаю отмечаемого 22 августа государственного праздника, в своем телеграм-канале он отметил:

«Российский триколор олицетворяет национальную гордость, могущество и героическое прошлое. Он выражает стремление к миру, сплоченность народа, его верность Отчизне, отвагу и мужество.

Флаг России дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. Но для жителей Донецкой Народной Республики это чрезвычайно ценный и знаковый символ. Именно под флагом России проходили Русская весна и референдум. Именно под ним мы встали на защиту своей земли и всего Русского мира. А сейчас флаг России гордо реет над освобожденными исконно русскими землями, и с каждым днем все больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной.

Белый, синий, красный — это цвета-индикаторы, по которым сегодня можно определить стремящихся к справедливости, правде и мирному будущему. Нас таких много, и вместе мы обязательно придем к Победе».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем поздравлении российский президент Владимир Путин отметил, что сегодня Государственный флаг России стал частью жизни российских граждан, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.

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