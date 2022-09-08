Вашингтон, 8 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Дальнейшая поддержка киевского режима станет темой переговоров американского президента Джо Байдена с союзниками США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции утром 8 сентября по времени Вашингтона. Собеседниками Байдена будут в том числе лидеры стран G7, НАТО и ЕС.

«Байден проведёт переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи [киевскому режиму]», — говорится в сообщении.

Читайте также: Генерал США назвал главную причину катастрофы для киевских боевиков