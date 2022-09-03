Вашингтон, 3 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Сокращение западных поставок передовых вооружений киевскому режиму грозит катастрофическими последствиями для бандеровцев, заявил бригадный генерал США Марк Киммитт в газете The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к [жителям территорий б. УССР] о снижении внешней поддержки», — заявил он.

Генерал добавил, что темпы расхода боеприпасов и вооружений киевскими карателями значительно превысили их производство. В частности, США оказались без излишков вооружений. По словам Киммитта, из-за этого НАТО может столкнуться с исчерпанием запасов вооружений для собственных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США усиленно участвуют в поставках вооружений киевскому режиму. По его словам, Вашингтон продолжает наращивать поставки оружия для бандеровцев.