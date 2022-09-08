Москва, 8 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В России пенсии должны индексироваться всем пенсионерам, независимо от того работающий пенсионер или неработающий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она отметила, что инфляция каждый год вносит коррективы в зарплату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы пенсия корректировалась в зависимости от инфляции.

«Этот вопрос я и мои коллеги неоднократно поднимали в докладах, представляли их в органах госвласти президенту РФ и считали справедливым, когда все пенсионеры будут в одинаковых условиях», — пояснила Москалькова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам.

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