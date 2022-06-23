Москва, , 09:14 — REGNUM Вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров в течение трех лет предложил Минтруд России. Об этом 23 июня сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что, согласно предложению Минтруда, с 1 января 2023 года такие пенсии могут быть увеличены на 6,8% (в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер такой страховой пенсии составит 23 390 рублей); а также с 1 февраля 2025 года — на 4,0% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер такой страховой пенсии составит 24 477 рублей).

«Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7711,75 руб., в 2024-м — 8182,17 руб., в 2025-м — 8509,46 руб.», — уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что, согласно бюджету Пенсионного фонда России, в течение трёх ближайших лет индексация не затронет выплаты работающих пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что фракции СРЗП и КПРФ в Госдуме собрали 89 из 90 подписей депутатов, необходимых для обращения по проблеме индексации пенсий работающих пенсионеров в Конституционный суд.