Москва, 8 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Государство должно сохранить плановые проверки компаний в сфере ЖКХ и медицинских учреждений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Поддерживаю курс на сокращение избыточных проверок, но с важным исключением — необходимо сохранить плановые проверки компаний в сфере ЖКХ, где массово происходят нарушения прав граждан, а также в сфере здравоохранения», — заявил Миронов.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что прокуратура отказывает в проведении 60% внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами. По его словам, под надзором прокуроров прекращены и аннулированы все плановые контрольные мероприятия в отношении объектов бизнеса, не создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

В начале марта правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок до конца 2022 года, в том числе в отношении больниц по контролю качества и безопасности меддеятельности.

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