Москва, 4 августа 2022, 07:00 — REGNUM Вывести из-под действия моратория на проверки бизнеса контрольно-надзорную деятельность в сфере персональных данных просит глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») главу правительства РФ Михаила Мишустина.

Персональные данные
Персональные данные
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«Без проведения внеплановой проверки Роскомнадзор не вправе привлекать виновных в утечке персональных данных к административной ответственности», — говорится в письме на имя Мишустина.

По данным Роскомнадзора, с начала года произошло уже 40 крупных утечек баз персональных данных жителей России, в общей сложности скомпрометировано свыше 136,5 млн записей, содержащих персонифицированную информацию, однако проводить проверки этих фактов регулятор теперь не вправе, констатировал Хинштейн в телеграм-канале.

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