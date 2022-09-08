Хабаровск, 8 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Представители министерства ЖКХ и регоператора оценили перспективы переработки отходов в Хабаровском крае. В рамках реализации нацпроекта «Экология» в регионе планируется развитие мощностей вторичной переработки, популяризация сортировки отходов и воспитание в людях принципов разумного потребления, сообщили в общественной палате края.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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Станция раздельного сбора отходов «Поляна» — один из самых масштабных экопроектов в крае. По словам председателя Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимира Сидорова, раздельный сбор и сортировка отходов — это то, чего массово ждут и хотят жители.

«Ежедневно к нам на станцию приходят люди с сортированными отходами, чтобы сдать пластик, батарейки, вышедшую из строя электронику, и так далее. В будние дни в часы работы станции обычно бывает около 300 человек. В выходные и праздничные дни вторсырье приносят больше тысячи хабаровчан. Пункты и контейнерные площадки для раздельного сбора отходов становятся нормой современного общества. Нацпроект «Экология» нацелен на повышение уровня жизни людей и улучшение экологической ситуации в регионе», — рассказал Владимир Сидоров.

В рамках нацпроекта в Хабаровском крае также реализуется реформа по обращению с коммунальными отходами: к 2024 году количество мусора, направляемого на захоронение на лицензированные полигоны, должно сократиться до 36%. Первый шаг в этом направлении уже сделан — с 1 июля приступил к работе региональный оператор по обращению с ТКО. В данный момент компанией «Хабавтотранс ДВ» налажен контроль за безопасным обращением с ТКО — 100% коммунальных отходов попадает на лицензированный полигон. Работа регоператора позволила выявить так называемый «серый» мусор — до 1 июля на полигон поступало менее 200 тонн отходов ежедневно, в данный момент — более 500 тонн.

«Сейчас мы находимся на первом этапе реформы по обращению с ТКО, совместно с регоператором мы наладили вывоз отходов на сертифицированный полигон. Но наша конечная цель заключается не в количестве вывезенных на полигон ТКО, а в том, сколько мы можем переработать, применяя практику раздельного сбора. Благодаря субсидии из федерального бюджета Хабаровский край сможет закупить 350 контейнеров для раздельного сбора ТКО в этом году. И на 2023 год наш регион прошел отбор, став одним из 34 субъектов, которые получат данный вид субсидии», — пояснила и. о. министра ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова.

Общественники добавили, что совместно с властями региона ведут комплексную работу по экопросвещению, рассказывают старшеклассникам о том, что вторичное использование ТКО — весьма эффективный способ решения экологических проблем, но для этого необходимо изменить привычное поведение людей и напоминать им сортировать весь мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, на особо охраняемой природной территории регионального значения «Милятинское водохранилище» 7 сентября открылся VII экослёт «Подари планете жизнь».