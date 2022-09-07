Село Барятино, Калужская область, , 15:55 — REGNUM На особо охраняемой природной территории регионального значения «Милятинское водохранилище» 7 сентября открылся VII экослёт «Подари планете жизнь», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Участники VII экослёта «Подари планете жизнь» АНО «Экологическая и патриотическая инициатива»

В 2022 году для 120 калужских и белорусских школьников подготовлена трехдневная программа. В неё включены занятия со специалистами Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и Дирекции парков. Также юные экологи пополнят свои знания о природе во время экскурсий и тематических конкурсов.

«Участники слёта получат «прекрасную возможность продемонстрировать свои творческие способности, исследовательский потенциал, а слёт запомнится яркими идеями, интересными встречами и дружеским общением», — отметил Владимир Жипа

Ежегодное мероприятие «Подари планете жизнь» проводит кировская некоммерческая организация «Экологическая и патриотическая инициатива» в рамках проекта «Экопатриот». Поддержку оказывают Фонд президентских грантов и правительство Калужской области.

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