Бишкек, , 17:14 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года на выплату пенсий в Киргизии выделили более 36 млрд 441 млн сомов (свыше 27,6 млрд рублей). Об этом сообщили в Социальном фонде республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Больше всего денег на пенсионные выплаты получили Ошская область — более 6,68 млрд 681 млн сомов (5,06 млрд), Джалал-Абадская область — 6 млрд 270 млн сомов (4,75 млрд рублей), столица республики — свыше 5 млрд 885 млн сомов (4,46 млрд рублей) и Чуйская область — более 5 млрд 503 млн сомов (4,17 млрд рублей).

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Затем следуют Иссык-Кульская область — 3 млрд 309 млн сомов (2,5 млрд рублей) и Баткенская область — 3 млрд 84 млн сомов (2,33 млрд рублей);

Замыкают список Нарынская область — 2 млрд 896 млн сомов (2,19 млрд рублей), Таласская область — более 1 млрд 508 млн сомов (1,14 млрд рублей) и южная столица республики, город Ош — 1 млрд 304 млн сомов (около 1 млрд рублей).

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